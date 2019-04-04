Giudice Sportivo, Prima Categoria A: le sanzioni settimanali

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 31/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 50,00
DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA
Per aver causato un ritardo all'inizio della gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2019
BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997) allontanato.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MARSIO MANUEL (ALTARESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BONADONNA ROCCO MICHAEL (PONTELUNGO 1949)
TARDITI DANIELE (SOCCER BORGHETTO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMATO LUCA (PLODIO 1997)
SANNA MATTIA (PLODIO 1997)
TORRENGO ANDREA (PLODIO 1997)
CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)
PICCARDI CLAUDIO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
FERRARO MATTEO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SAINO RICCARDO (ALTARESE)
FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)
DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BAYI SAMIR ISMAIL (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SAINO FILIPPO (ALTARESE)
USAI FABRIZIO (AURORA CALCIO)
ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)
ARTIANO CHRISTIAN (BORGHETTO 1968)
BELLA GIOVANNI (CERVO 2016)
AMMONIZIONE (III INFR)
MESSINEO LORENZO (CAMPOROSSO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
OTTONELLO LUCA (LETIMBRO 1945)
CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCHIN NICOLO (ALTARESE)
MONTELEONE ALESSANDRO (BAIA ALASSIO CALCIO)
WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
TAGA AMARILDO (CERVO 2016)
FERRARI MIRKO (PONTELUNGO 1949)
VARIO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
AUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)
BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)
SIMONASSI ALBERTO (BORGHETTO 1968)
BOUSSAHA SAMI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
BIANCO EDOARDO (LETIMBRO 1945)
VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)
BIANCO LORENZO (SOCCER BORGHETTO)