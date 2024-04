Giudice Sportivo. Promozione. Tante sanzioni pesanti, si arriva fino a sette giornate

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 21/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

SAN DESIDERIO Per il comportamento di propri sostenitori, riconoscibili da tute sociali e striscioni che, per tutta la durata della gara, proferivano insulti all'indirizzo della terna; al termine della stessa, si attaccavano alla recinzione ai lati dell'ingresso degli spogliatoi, urlando ai dd. d. g. ripetute espressioni ingiuriose ed auguranti la morte, inoltre, uno di essi tentava perfino di scavalcare la recinzione per andare allo scontro fisico, venendo trattenuto solo dall'intervento di altre persone presenti.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL 10/10/2024

MICCIO MASSIMO (CAMPOROSSO)

Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione ad un proprio calciatore, entrava indebitamente sul tdg, dirigendosi verso il ddg e colpendogli la mano con la propria, facendogli cadere il cartellino a terra; dopo che il ddg raccoglieva il cartellino stesso e glielo mostrava, cercava di andare a contatto con il ddg medesimo, ma colpiva un calciatore avversario che nel frattempo si era frapposto fra lui ed il ddg, calciatore che veniva portato fuori da alcuni componenti la propria squadra.

Terminata la gara e dopo il colloquio con l'OA, il ddg usciva dallo spogliatoio e lo scorgeva che minacciava di gettare le chiavi della sua auto, che gli erano state consegnate all'arrivo nell'impianto, in un bidone accanto a lui. Le chiavi venivano poi restituite al ddg da un' altro dirigente.

Tutti i fatti non provocavano conseguenze lesive a chicchessia (art. 36novellato CGS - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto, per aver colpito un calciatore avversario e per il gesto vile di voler buttare in un bidone le chiavi dell'auto del ddg di cui era responsabile)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 20/ 6/2024

RUFOLO LUCA (CADIMARE CALCIO)

Dalla panchina, iniziava ad agitarsi e a rivolgere ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose, oltre ad altre minacciose, all'indirizzo del ddg e di un AA; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, passeggiava tranquillo prima di uscire dal tdg, facendo ritardare la ripresa del gioco (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver volontariamente fatto ritardare la ripresa del gioco dopo il provvedimento disciplinare).

INIBIZIONE FINO AL 23/ 5/2024

CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una ingiuriosa di stampo discriminatorio, una volta abbandonato il tdg (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver reiterato il grave comportamento dopo essere uscito dal tdg e per il tenore dell'espressione usata)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAMONE MICHELE (CAMPOROSSO)

A gioco fermo, tirava due calci poco violenti sulla fronte di un avversario che si trovava a terra senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per la proditorietà del gesto, potenzialmente molto pericoloso, inoltre con l'avversario in palese condizione di inferiorità).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAGAXIO LORENZO (LEVANTO CALCIO)

Andava a contatto fisico con un avversario mettendogli le mani al collo, senza conseguenze lesive

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

Andava a contatto fisico con un avversario mettendogli le mani al collo, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

APRILE MATTEO (PRAESE 1945)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

MAMONE MICHELE (CAMPOROSSO)

SAVIOZZI FRANCESCO (CARCARESE)

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

SIGHIERI DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (XII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

FANELLI ALBERT (QUILIANO&VALLEGGIA)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE)

BOCCIO AMERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO(

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE)

NJIE ALHAGIE (VALLECRIVIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONTE NICOLAS (CADIMARE CALCIO)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

CHIESA LUCA (RAPALLO R. RIVAROLESE)

BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

MODICA ALESSANDRO (CAPERANESE)

PERATA VALERIO (LEGINO 1910)

BARTOLOZZI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

COSTA ANDREA (MOLASSANA BOERO)

BOVIO ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

AKKARI SEDKI (PRA)

SIGNORARSTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTEGAL ERIK (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SECK OUSMANE (PRA)

LUMA (QUILIANO & VALLEGGIA)

MERIALDO FEDERICO (SESTRESE BOR.)