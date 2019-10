Calcio dilettantistico. Inizia a piovere, a breve si conosceranno le sorti della domenica di campionato

Entro la fine della mattinata è atteso, come non mai, da parte delle società dilettantistiche il comunicato dell'Arpal, relativo al possibile innalzamento dell'allerta meteo per la giornata di domani.

L'evoluzione del quadro meteorologico potrebbe portare precipitazioni importanti e nel caso di emanazione dell'allerta arancione o rossa il quadro degli incontri domenicali verrebbe radicalmente ridotto per tutelare la sicurezza di tesserati e appassionati. Inoltre le società potrebbero procedere alle necessarie misure di autoprotezione per la tutela del proprio impianto sportivo di riferimento.

Come ormai ben noto, con l'allerta arancione numerosi comuni provvederann alla chiusura degli impianti sportivi, mentre con l'allerta rossa scatterebbe automatico il rinvio delle partite programmate nel territorio interessato.

Sono da considerarsi, altresì, rinviate d’ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone interessate dal livello di allerta “Rosso”, vedono impegnate squadre provenienti da zone per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale avviso risulta emesso.

In sintesi non resta che attendere le decisioni dell'Arpal per avere un quadro più chiaro dell'intera situazione