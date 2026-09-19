Calcio | Vado, ufficializzate date e orari fino alla prima giornata di ritorno

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare di Serie C fino alla prima giornata del girone di ritorno. Per il Vado si tratta di un tratto di campionato che accompagnerà i rossoblù dall'appuntamento del 11 ottobre fino ai primi giorni di gennaio, con otto gare complessive tra trasferte e impegni interni al Sivori di Sestri Levante. Le date e gli orari, come precisato dalla Lega Pro, potranno comunque subire variazioni per esigenze organizzative o televisive.

Il primo appuntamento sarà in trasferta sul campo del Perugia, domenica 11 ottobre alle 17.30. Una settimana più tardi il Vado tornerà al Sivori per affrontare la Sambenedettese: calcio d'inizio sabato 17 ottobre alle 14.30.

Il calendario proseguirà con la trasferta contro l'Ostiamare, programmata venerdì 23 ottobre alle 20.30, quindi con il confronto casalingo con il Grosseto, sabato 31 ottobre alle 17.30.

A novembre sono previste altre quattro partite. Il Vado riceverà al Sivori il Ravenna sabato 7 novembre alle 17.30, prima della trasferta del derby al Picco di La Spezia del 15 novembre, con inizio alle 14.30. Il successivo impegno interno sarà contro il Latina, sabato 21 novembre alle 14.30, mentre il 28 novembre i rossoblù saranno ospiti del Gubbio alle 14.30.

Il mese di dicembre si aprirà con la sfida casalinga al Guidonia Montecelio, in programma domenica 6 dicembre alle 17.30. Seguirà la trasferta di Pesaro contro la Vis, domenica 13 dicembre alle 17.30. L'ultimo impegno interno del girone d'andata sarà invece contro il Pineto, sabato 19 dicembre alle 17.30.

Il girone d'andata si chiuderà quindi al Sivori contro il Pineto. Il nuovo anno partirà invece con una trasferta: domenica 3 gennaio 2027 il Vado sarà di scena sul campo dell'Atalanta U23 alle 14.30, per la prima giornata di ritorno.