Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. Stasera il primo round del girone 3 con Albingaunia U21 - San Filippo Neri

Il primo appuntamento con la Coppa Liguria di Seconda Categoria per le squadre del ponente ligure è in calendario questa sera.
L'Albingaunia Under 21 e la San Filippo Neri Albenga disputeranno infatti il loro incontro d'esordio nel girone 3 alle 20:30, ovviamente all'Annibale Riva.
Un vero e proprio derby quello tra i giovani bianconeri e i giallorossi, in attesa di rilancio dopo la retrocessione dello scorso campionato.
La prossima settimana entrerà in scena anche la San Michele, terza formazione albenganese del girone, pronta al nuovo esordio dopo diverse decadi d'assenza dai campionati federali.