Volley, Serie D femminile. VT Finale sempre vincente, harakiri del Quiliano: risultati e classifica

Campionato di D femminile sempre nel segno della coppia VT Finale e Volley Genova Vgp. Le due squadre hanno infatti vinto tutte le sei gare disputate senza concedere punti alle avversarie.

Nel weekend, le finalesi hanno archiviato la pratica Maurina Strescino per 3 a 1. Le genovesi, invece, hanno regolato per 3 a 0 l'Iglina Albisola.

Punto dal sapore amaro per il Quiliano. Se i due set vinti consentono di fare un piccolo balzo in classifica, grande è l'amarezza per non essere riuscite a chiudere il match e a frenare il prepotente ritorno del Volare Volley, impostosi per 3 a 2.

Niente da fare per Alassio Volley. Le squadra del muretto ha ceduto sotto i colpi di Virtus Sestri. Le ponentine non sono ancora riuscite a vincere nemmeno un set.

Completano il quadro la sconfitta per 1 a 3 del Cogoleto al cospetto del Diano Marina e la vittoria di Nuova San Camillo Imperia con il medesimo punteggio su Normac.

La classifica

VT Finale, Volley Genova Vgp 18; Diano Marina 15; Maurina Strescino, Nuova San Camillo 12; Volare Volley 8; Quiliano 7; Normac, Virtus Sestri, Iglina Albisola 6; Cogoleto 3; Alassio 0.