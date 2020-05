Calcio, Pietra Ligure: Luca Filadelli è il nuovo direttore generale

La notizia era nell'aria, ma ha trovato i crismi dell'ufficialità arrivata la conclusione ufficiale sulla stagione 2019/2020: Luca Filadelli è il nuovo direttore generale del Pietra Ligure.

Ecco il comunicato ufficiale:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver affidato a partire da oggi 22/05/2020 l'incarico di Direttore Generale a Luca Filadelli.

Luca, già nostro Direttore Area Tecnica nella stagione appena conclusa, nonostante la giovanissima età si distingue nel territorio come uno dei più promettenti dirigenti in circolazione, infatti già da diversi anni è conosciuto per le sue precedenti esperienze vissute

a livello di club nell'A.S.D. Albenga 1928 e a livello federale nell'L.N.D. Liguria.