Calcio, Cairese. Per il dopo Maisano pare essere corsa a tre

La separazione tra la Cairese e Beppe Maisano ha di fatto scatenato la corsa a una delle panchine più prestigiose della panchina di Savona, fattore che ha dato immediatamente il "la" a una serie di indiscrezioni sul prossimo tecnico che siederà sulla panchina del Cesare Brin.

A oggi i nomi in corsa sembrano essere tre: Mario Benzi (un ritorno), Massimo Robiglio (apprezzato per il lavoro portato avanti a Bragno nell'ultimo campionato), e Davide Girgenti (ex Legino e già giocatore con la casacca gialloblu).

Non è escluso che già nel corso della settimana possa arrivare un'accelerata importante nell'individuazione del nuovo allenatore.