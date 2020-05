Calcio, Varazze: è Gianni Berogno il nome più caldo per la panchina del Varazze

Ufficialmente non è ancora stato comunicato il divorzio tra Luca Calcagno e il Varazze, ma le manovre in vista della stagione 2020/2021 proseguono rapide in casa nerazzurra.

I prossimi giorni saranno decisivi per la nomina del nuovo tecnico e il nome più chiacchierato negli ultimi giorni è sicuramente quello di Gianni Berogno, nell'ultima stagione all'Olimpic.

Nelle prossime ore potrebbero emergere novità sostanziali, dopo la chiusura della stagione ufficializzata la scorsa settimana da parte della LND.