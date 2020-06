Calcio, Bragno. Il pagellone di fine anno. Annata ok, ma la partita più importante si chiama futuro

BRAGNO 6,5.

Mantenere la categoria senza assilli era l'obiettivo fissato nella scorsa estate, ed è stato centrato con estrema serenità nonostante la riduzione del budget.

Serenità che si è trasformata in dolore a causa di figure importanti del club come Rovere e Gelsomino.

La partita più importante ora però si chiama futuro. L'iscrizione al club pare poter esser in dubbio e per il movimento dilettantistico sarebbe davvero un peccato perdere una società che si è contraddistinta per serietà e impegno.