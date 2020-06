Calcio, Loanesi. Piave è pronto a rilanciare, ma il nodo "Ellena" resta cruciale: "Dalla prossima settimana inizieremo a muoverci"

Se confermato, il blocco delle retrocessioni in Promozione potrebbe permettere alla Loanesi di poter ripartire dal secondo torneo regionale per ordine di importanza.

Ugo Piave conferma la volontà di tornare ad allestire una squadra competitiva, a patto però di sciogliere definitivamente il nodo relativo al terreno di gioco.

"L'ultimo campionato è stato durissimo, soprattutto per i calciatori, e non è pensabile poter rivivere una stagione di quel tipo.

Dalla prossima settimana mi attiverò per capire se sarà possibile poter usufruire del campo, anche in affitto, la domenica e per tre allenamenti settimanali.

Nel caso dovessero arrivare buone notizie sotto questo punto di vista saremo pronti ad allestire sicuramente una squadra competitiva".