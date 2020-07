La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di come la trattativa tra Sebastiano Molinari, ex difensore di Albissola, Albenga, Vado e Finale, fosse ormai in dirittura d'arrivo.

L'operazione è stata confermata nel primo pomeriggio odierno da parte del club piemontese, militante nel campionato di Eccellenza, con tanto di uno speciale video introduttivo.