Calciomercato, Vado: ancora un ex Ligorna per i rossoblu, è l'attaccante Diego Valenti

Il comunicato:

Il Vado FC 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Diego Valenti.

Attaccante classe 1996, Valenti approda in rossoblù con una consolidata esperienza in Serie D alle spalle: ben sette campionati di fila. Dopo l’esordio con i colori del Chieri nell’annata 2013-2014, il neo calciatore del Vado ha infatti vestito la maglia del Ligorna dal 2015 al 2019, mentre nell’ultima stagione ha militato inizialmente tra le file del Tuttocuoio e successivamente in quelle della Calvina.