Calcio, Letimbro. A sorpresa saluta Luca Ottonello: "E' il momento di stimoli nuovi"

L'assenza del nome di Luca Ottonello tra i confermati della Letimbro ha immediatamente creato un certo scalpore all'interno del comprensorio dilettantistico savonese.

Quella che sembrava una possibilità, si è trasformata in un vero e proprio distacco tra uno dei senatori dello spogliatoio e il club gialloblu.

"In primis ci tengo a precisare - conferma Ottonello - come la separazione non sia stata assolutamente traumatica. Il legame con la Letimbro, con i dirigenti e con i miei compagni di squadra sarà sempre forte: i rapporti e le amicizie non possono dissolversi per un semplice cambio di casacca.

Cosa è successo? Semplicemente nel calcio, come nella vita, arrivano momenti in cui è necessario trovare stimoli diversi, ancor di più dopo sette lunghi anni di militanza.

Al momento, infatti, non ho avuto contatti con altre società, è stata una scelta personale e non so quale sarà il mio destino calcistico.

E' un saluto ricco di orgoglio, per la scalata che abbiamo fatto nei vari campionati, fino a collezionare tre salvezze consecutive in Prima Categoria, ma anche denso di affetto. Non dimenticherò mai gli occhi lucidi dei dirigenti nel salutarci o le mille emozioni vissute dall'arrivo in gialloblu.

Per adesso - conclude Luca - è un addio, ma non è detto che sia un semplice arrivederci".