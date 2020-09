Beach Volley: il torneo '2x2' di Sanremo sconfigge anche il Covid e regala spettacolo nel fine settimana

Grazie alla volontà della polisportiva Riviera Volley Grafiche Amadeo e all’Assessorato al Turismo e Sport di Sanremo, è andato in scena sabato e domenica scorsi il torneo ‘2x2’ maschile giunto alla 17a edizione, nonostante il periodo molto complicato.

Seguendo un protocollo che non prevedeva riunioni tecniche e con partite programmate e misurazione della febbre, si sono disputate le partite con il classico tabellone vincenti-perdenti a doppia eliminazione. A partire dai quarti di finale le partite si sono distinte per l'equilibrio e la spettacolarità di molti scambi.

Le coppie finaliste si sono incontrate nei quarti di finale ed in questo caso hanno vinto Gazzera-Torello su Furgoni-Fabbri. Nell'altra parte del tabellone sono andati avanti: la testa di serie n° 1, i pavesi Amaro-Fioretta. Nei ‘perdenti’ Furgani-Fabbri hanno superato per 2-0 la coppia del Cus Torino Moroni-Chiappa, per poi vincere l’avvincente semifinale per 2-1 contro.

Molto bello il derby tutto ligure tra Tomatis-Ginulla opposti a Murro-Giusto, vincitori per 2-1 ma poi superati in semifinale da Gazzera-Torello. La finale per 3° e 4° posto ha visto primeggiare i pavesi Amaro-Fioretta su Murro-Giusto mentre la combattutissima finale ha visto imporsi per 2-0 (ma giocata punto a punto) i genovesi Fabbri-Furgani su Gazzera-Torello (parziali 26-24 e 21-18).

Il presidente della Polisportiva, Giuseppe Provitera, ha espresso soddisfazione per essere riuscito comunque ad organizzare l'evento, anche se in forma ridotta rispetto agli anni precedenti: “Tutto è andato bene e si è dimostrato che lo sport come il beach volley, stando attenti e con precauzione si può fare. Prossimo appuntamento con il ‘2x2’ femminile al trofeo ‘Città di diano Marina’, il 19 e 20 settembre.