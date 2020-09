Calcio, al via la Coppa Liguria di Prima Categoria: la webcronaca diretta di Letimbro-Speranza

LETIMBRO - SPERANZA 3-2 (26' Molinari, 36' Marsio, 45' Carminati rig., 65' Panucci, 79' Frumento)

87' Rossetti anticipa Panucci prima dell'intervento di Pelosin, ultimi tentativi dei rossoverdi per acciuffare il 3-3

81' girandola di cambi per i due tecnici, Speranza alla ricerca del pari in questo finale, Letimbro pronta a ripartire in contropiede

79' NUOVO VANTAGGIO DELLA LETIMBRO: azione insistita dei ragazzi di Oliva e Frumento, con un preciso diagonale da posizione defilata, supera Rossello per la terza volta

77' si allungano le squadre in questa ultima parte di gara, entrambe provano a centrare il primo successo stagionale

71' Briano col sinistro cerca l'angolo più lontano, nessun problema per la porta gialloblù

69' Titi ci prova dalla lunga distanza, buona potenza nel suo mancino ma la mira non è delle migliori

67' Carminati ad un passo dal 3-2, il centravanti della Letimbro è il più veloce di tutti ad impattare la sfera sul corner battuto da Cossu, ma il suo tentativo termina di pochissimo alto sopra la traversa

65' PANUCCI! IL 2-2 DELLO SPERANZA: Ciappellano serve in profondità il numero dieci rossoverde, diagonale deviato da Pelosin e respinto poi da un difensore di casa, secondo il direttore di gara oltre la linea bianca del gol. 2-2 il nuovo parziale, episodio da goal line technology

62' esce un ottimo Giusto tra le file di casa, al suo posto Penna

60' grande intervento difensivo di Rossetti, che anticipa Ciappellano al momento del tiro. Si riaffaccia in avanti la squadra di Calcagno

58' ancora Letimbro in proiezione offensiva, sempre Cossu che cerca di creare grattacapi ad uno Speranza che pare leggermente calato di tono rispetto al primo tempo

56' Cossu salta un paio di avversari prima di servire Battistel al centro dell'area di rigore, si salva in qualche modo la difesa rossoverde che evita guai peggiori

51' sostituzione operata da mister Calcagno, Cirillo rileva Marsio

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco, Letimbro avanti 2-1 sullo Speranza dopo un primo tempo molto intenso condito anche da qualche episodio molto dubbio

45' CARMINATI NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI, Rossello intuisce ma non riesce ad arrivare sul destro ad incrociare del numero nove di mister Oliva. 2-1 gialloblu

44' RIGORE PER LA LETIMBRO: tocco di mano di Marsio, con qualche attimo di ritardo l'arbitro indica il dischetto

43' nella Letimbro in campo da qualche minuto Cossu al posto dell'acciaccato Valdora

36' IL PAREGGIO DELLO SPERANZA: punizione di Briano dalla trequarti e pallone deviato da Marsio nei pressi dell'area piccola, nulla da fare per Pelosin. Veementi proteste dei padroni di casa per un tocco di mano proprio dell'autore dell'1-1, ma la rete viene convalidata

33' gioco spezzettato in questa fase, lo Speranza cerca di organizzare una reazione dopo la rete subita

26' MOLINARI! LETIMBRO IN VANTAGGIO: il numero undici gialloblu anticipa, all'ingresso dei sedici metri, il diretto avversario, si invola verso la porta ospite e calcia rasoterra beffando l'incolpevole Rossello. 1-0 al "Santuario"

21' giornata caldissima e temperatura abbondantemente sopra i 30 gradi, breve pausa concessa ai giocatori per dissetarsi nei pressi delle rispettive panchine

20' girata aerea di Del Buono sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Valdora, pallone un metro alto sopra la traversa della porta difesa da Rossello, bravo qualche istante fa a liberare la propria area di rigore dopo un'azione prolungata di marca gialloblu

17' gran conclusione di Certomà dal limite, Pelosin risponde presente distendosi in tuffo con la mano aperta a deviare in corner

13' Ciappellano ci prova con un diagonale in corsa dal limite dell'area, fa buona guardia la difesa gialloblù che concede un semplice tiro dalla bandierina

8' primo tentativo da parte della formazione di Calcagno, Marsio di sinistro cerca di girare il porta il cross di Certomà, ma la sfera non crea pericoli alla porta di Pelosin

5' traversa scheggiata da Rossetti! Colpo di testa sul traversone dalla trequarti di Valdora e zuccata del numero cinque di casa che va vicino al gol dell'1-0

3' punizione insidiosa calciata da Valdora, il pallone attraversa tutta l'area piccola e termina sul fondo. Proteste dei gialloblù per una spinta su Carminati, ma il direttore di gara lascia proseguire

1' inizia la sfida! Letimbro in maglia gialla, divisa rossonera per lo Speranza. Buona presenza di pubblico sugli spalti, con tanto di mascherina e distanza di 1 metro

PRIMO TEMPO

Dopo quasi sette mesi di stop forzato a causa dell'emergenza Covid, anche il calcio dilettantistico ligure prova a ripartire con le prime gare ufficiali della nuova stagione. Oltre alla Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, ritrovano il campo anche le formazioni impegnate in Prima Categoria, di scena tra pochi minuti per la prima giornata di Coppa Liguria.

Dal campo sportivo "Briano" del Santuario di Savona, una cordiale buonasera a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi istanti il via del derby tutto savonese tra Letimbro e Speranza, match valevole per il primo turno del girone 3, comprendente anche Quiliano&Valleggia e Mallare, in campo a pochi chilometri di distanza nell'altra gara di giornata.

Formazioni:

LETIMBRO: Pelosin, Frumento, Giusto, Crovella, Rossetti, Pescio, Valdora, Del Buono, Carminati, Battistel, Molinari. A disposizione : Melogno, Errico, Vanara, Ragone, Odenato, Cossu, Gilardoni, Penna. Allenatore : Oliva