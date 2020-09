Calcio, Asd Savona. La conferenza di presentazione si terrà presso il Museo della Ceramica

Si svolgerà presso il Museo della Ceramica di Savona, nel cuore del centro storico, la prima conferenza stampa dell'Asd Savona Calcio.

Martedì 26 settembre, a partire dalle 12:00, saranno infatti svelati i piani societari e, soprattutto, il nome dello sponsor che affiancherà la neosocietà del presidente Grenno in questa avventura.

Il 28 ottobre toccherà invece alla sala del consiglio della Torre del Brandale ospitare i colori biancoblu, per la presentazione della squadra e della divisa da gioco.

"Questa linea è stata marcata in maniera decisa dal presidente Grenno - spiega il direttore generale Matteo Marenco - per testimoniare e sottolineare il forte legame tra il Savona e la propria città.

Partiremo da un luogo rappresentativo come il museo, per arrivare al 28 ottobre alla sala del consiglio della torre del Brandale, dove saranno presentati l'organico e la maglia da gioco. A tal proposito ci tenevamo a ringraziare Dante Mirenghi, presidente dell'associazione "A Campanassa" per la disponibilità dimostrata".