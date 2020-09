Calcio, Coppa Italia. Contatto con persona positiva, rinviata anche Goliardica - Vallescrivia

Non sono giornate facili per il mondo calcistico ligure, soprattutto se il pensiero corre a quando arriverà la canonica epidemia influenzale.

Il programma delle gare di Coppa Italia si è ulteriormente ridotto, in quanto un giocatore del Vallescrivia è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Immediato è scattato il rinvio della partita, che si aggiunge a Cadimare - Fezzanese, Follo - Valdivara, Levanto - Magra Azzurri, Colli Ortonovo - Forza e Coraggio - Don Bosco Spezia - Tarros Sarzanese a causa delle limitazioni imposte dall'ordinanza regionale.

Il comunicato del Vallescrivia:

Un componente della rosa della nostra Prima squadra ci ha prontamente comunicato di aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. Nonostante l’autoisolamento spontaneo, in attesa dell’esito del tampone a cui è già stato sottoposto, abbiamo ritenuto doveroso e responsabile avvertire immediatamente la FIGC LND Liguria e la ASD Goliardica Polis, nostra prossima avversaria in Coppa Italia, chiedendo il rinvio della partita di domenica prossima.

Chi ci conosce è perfettamente a conoscenza della nostra particolare sensibilità verso la problematica in questione, dimostrata fattivamente con importanti investimenti eseguiti nei nostri impianti per renderli più sicuri e idonei al rispetto del Protocollo previsto. Continueremo nella nostra politica di attenzione e monitoraggio per salvaguardare la salute di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie.

A.S.D. Vallescrivia 2018