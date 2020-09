Calcio, Ospedaletti - Finale. Orange in piena emergenza, 8 assenti per mister Caverzan

Vigilia dell’ultimo match del Girone1 di Coppa Italia per l’Ospedaletti di mister Andrea Caverzan. Domani gli orange saranno impegnati contro il Finale, vittorioso 3-1 all’esordio in Coppa contro il Pietra Ligure e in testa al girone a quota 3 punti insieme all’Ospedaletti e all’Albenga. Per il passaggio del turno è ancora tutto da decidere.

Fischio d’inizio alle 18, si gioca al ‘Vladimiro Marengo’ di Diano Marina per via della momentanea indisponibilità del ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti.





Sempre lunga la lista degli indisponibili in casa orange. Mancheranno i difensori Elia Ambesi e Michele Mamone, i centrocampisti Simone Allegro, Matteo Aretuso e Federico Allaria e gli attaccanti Josè Espinal, Matteo Galiera e Gianmarco Alasia. Aggregati alla prima squadra i due difensori classe 2004 Giacomo Valcelli e Tommaso Galante.