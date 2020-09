Pallanuoto, Coppa Italia. La Pro Recco nonlascia scampo alla Roma, Ortigia supera 11-9 la Rari Nantes Savona

Si è conclusa nella serata di ieri, nella piscina comunale "Zanelli" di Savona, la 2^ giornata del Girone E della 2^ Fase della Coppa Italia 2020/2021.

Nel primo incontro la Pro Recco ha battuto la Roma Nuoto con il punteggio di 22 a 1.

Nel secondo incontro la Carige R.N. Savona ha perso con l’Ortigia con il punteggio di 11 a 9.

Da segnalare, in casa savonese, le 3 reti ciascuno realizzate da Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni.

Si ricorda che per disposizione del Prefetto di Savona tutte le partite valevoli per la 2^ Fase di Coppa Italia in programma oggi 25 settembre e domani sabato 26 settembre nella piscina “Zanelli” di Savona si svolgeranno senza la presenza del pubblico.

Le partite saranno comunque trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Rari Nantes Savona.

Questi i tabellini delle partite.

PRO RECCO – ROMA NUOTO 22 - 1

Parziali (4 – 1) (5 – 0) (4 – 0) (9 – 0)

TABELLINO

Formazioni

PRO RECCO: Perrone, Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 2, Younger 5 (di cui 1 su rigore), Velotto, Presciutti 1, Echenique 5 (di cui 1 su rigore), Dobud 1, Figari 1, Hallock 2, Luongo 3, Negri.

Allenatore Gabriel Hernandez.

ROMA NUOTO : De Michelis, Ciotti, Graglia, Faraglia Francesco 1, Faraglia Pietro, Voncina, De Robertis, Di Santo, Boezi, Casasola, Martinelli, Tartaro, Di Gregorio.

Allenatore Massimo Tafuro.

Arbitri : Fabio Collantoni di Porto Santo Stefano e Gianluca Centineo di Palermo.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche :

PRO RECCO: 2 / 5 + 4 rigori di cui 2 realizzati.

ROMA NUOTO: 1 / 2 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori: partita a porte chiuse.

Usciti per limite falli: De Robertis (Roma) nel 3° tempo e Martinelli (Roma) nel 4° tempo.

A 4’14” dalla fine del 2° tempo De Michelis (Roma) ha parato un rigora e Di Fulvio (Recco).

A 0’01” dalla fine del 2° tempo De Michelis (Roma) ha parato un rigore a Mandic (Recco).

A 5’17” dalla fine del 4° tempo, Faraglia Pietro (Roma) ha sbagliato un rigore (traversa).

A 4’10 dalla fine del 4° tempo la Roma ha sostituito in porta De Michelis con Di Gregorio.

C.C. ORTIGIA – CARIGE R.N. SAVONA 11 - 9

Parziali (1 – 0) (2 – 4) (3 – 4) (5 – 1)

TABELLINO

Formazioni

C.C. ORTIGIA : Tempesti, Cassia 1, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 4 (di cui 2 su rigore), Mirarchi, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti.

Allenatore Stefano Piccardo.

CARIGE R.N. SAVONA : Massaro, Patchaliev 1, Giovanetti, Vuskovic 2, Molina Rios, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Fondelli 3, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri : Massimo Calabrò di Macerata Campania e Marco Ercoli di Fermo.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche :

C.C. ORTIGIA: 5 / 8 + 3 rigori realizzati.

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 8

Note:

Spettatori: partita a porte chiuse.

Usciti per limite falli: Molina Rios (Savona) e Abela (Ortigia) nel 4° tempo.

A 4’58” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore dell’Ortigia, Stefano Piccardo.

A 6’42” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste l’allenatore dell’Ortigia, Stefano Piccardo.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

1^ Giornata

Venerdì 25 settembre 2020:

ORE 10,00 C.C. ORTIGIA – ROMA NUOTO

ORE 11,45 CARIGE R.N. SAVONA – PRO RECCO

2^ Giornata

Venerdì 25 settembre - mattina:

ORE 18,00 PRO RECCO – ROMA NUOTO

ORE 19,30 C.C. ORTIGIA - CARIGE R.N. SAVONA

3^ Giornata

Sabato 26 settembre – pomeriggio:

ORE 10,00 CARIGE R.N. SAVONA – ROMA NUOTO

ORE 11,30 C.C. ORTIGIA – PRO RECCO