Calcio. Serie D: doppia magia di Boiga, il Vado trova la prima vittoria in campionato. Borgosesia ko 2-0

VADO - BORGOSESIA 2-0 (48' Boiga, 72' Boiga)

IL FINALE DAL "CHITTOLINA"! VADO VITTORIOSO 2-0 SUL BORGOSESIA, decisiva la grande doppietta di Boiga nella ripresa

92' Dagnino non trova lo specchio per pochi centimetri, rossoblu ormai ad un passo dalla prima vittoria in campionato

90' ancora tre giri di lancetta

88' anche Corsini vicino al 3-0, Barlocco si ritrova la sfera tra le mani dopo la deviazione sotto misura del numero undici ex Ligorna

80' grande azione personale di Gulli, che calcia ancora con il sinistro trovando la grande risposta del portiere granata

78' D'Antoni perde l'attimo per calciare praticamente a tu per tu con Barlocco, grande intervento in scivolata da parte di Cortinovis

77' primo cambio per Tarabotto, entra Dagnino al posto di Bacigalupo

72' ALTRA MAGIA DI BOIGA E IL VADO TROVA IL 2-0! Azione di contropiede orchestrata da Taddei, che serve proprio il giovane esterno classe 2002: doppia finta ai danni del diretto avversario e conclusione mancina questa volta sul primo palo. Nulla da fare per Barlocco

70' ammonito Rizzo per simulazione

66' si infuria Tarabotto per una punizione fischiata a favore del Borgosesia, sul pallone Rizzo: siamo a circa venticinque metri dalla porta di Illiiante, che riesce poi a controllare senza eccessivi patemi d'animo il destro di D'Amuri

65' Cortinovis rileva Iannacone, quarto cambio operato da mister Prelli

64' Sampietro ammonito, secondo giallo all'indirizzo dei liguri

63' altra novità in attacco tra le file piemontesi, dentro D'Amuri al posto di Bramante

62' prova ancora a rendersi pericoloso Boiga, ne esce fuori una traiettoria a metà tra un tiro e un cross

60' miracolo di Barlocco sul tentativo a botta sicura di Bacigalupo, bravo ad incunearsi nei sedici metri avversari raccogliendo il passaggio di Corsini, imbeccato in profondità dalla grande giocata di Sampietro

59' grande traversone di Taddei nel cuore dell'area piccola, Confalonieri anticipa D'Antoni e concede tiro dalla bandierina ai padroni di casa

56' doppio cambio in casa Borgosesia, fuori Areco e Bernardo, dentro Calì e Pettinaroli

55' rossoblu più vivaci rispetto al primo tempo, la grande rete di Boiga sembra aver sbloccato la squadra di Tarabotto

48' CHE GOL DI BOIGA! VADO IN VANTAGGO: D'Antoni appoggia la sfera al numero dieci rossoblu all'altezza del vertice dell'area di rigore, sinistro a giro sul palo più lontano che trafigge l'incolpevole Barlocco.

46' via alla ripresa, nessun cambio operato dalle due panchine durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina": risultato ancora fermo sullo 0-0

45' due minuti di recupero

40' il sinistro di Gulli dai venti metri, pallone che non trova l'angolino basso di un soffio.

36' si allungano leggermente le squadre in questo finale di primo tempo, Vado sempre poco incisivo all'altezza della trequarti, dove manca il guizzo in grado di creare problemi alla porta avversaria.

29' il primo ammonito del match è Corsini, fallo ai danni del numero Areco

25' D'Antoni resiste alla carica di un paio di avversari prima di concludere dal limite dell'area, il suo destro termina non distante dal palo destro della porta difesa da Barlocco

23' non una partita memorabile fin qui, manovra lenta e abbastanza prevedibile da entrambe le parti

18' primo squillo del Borgosesia con Rizzo, Illiante è attento e devia in angolo

13' è il più ispirato l'esterno classe '98 del Vado, altro spunto sullla corsia mancina che viene poi neutralizzato in presa bassa dall'intervento del portiere granata

11' Corsini ci prova anche da lontano dopo una corta ribattuta della difesa granata, potenza ma poca precisione nel tentativo del numero undici di casa

7' bel lancio di Bacigalupo a pescare Corsini, l'ex Ligorna entra in area di rigore calciando addosso a Barlocco da posizione defilata, primo angolo per i rossoblu

4' padroni di casa con il 4-3-3, Boiga-D'Antoni-Corsini tridente offensivo con Bacigalupo mezzala. Stesso modulo anche per il Borgosesia, che si affida ad Aloia come punto di riferimento avanzato con Bramante e Bernando ai suoi lati

1' inizia la sfida al "Chittolina", giornata soleggiata e clima di fine estate. Vado in completo bianco con richiami rossoblu, divisa granata per la formazione piemontese

PRIMO TEMPO

VADO (4-3-3): Illiante; Gulli, Lala, Tissone, L. Casazza; Taddei, Sampietro, Bacigalupo; Boiga, D'Antoni, Corsini. A disposizione : Luppi, A. Casazza, Pasi, Dagnino, Ravera, Chicchiarelli, Valenti, Alberto, Merlino. Allenatore : Tarabotto

BORGOSESIA (4-3-3): Barlocco, Iannacone, Confalonieri, Menga, Pezziardi; Matera, Rizzo, Areco; Bernando, Aloia, Bramante. A disposizione : Galli, Russo, Cortinovis, Pettinaroli, Beretta, Rovei, Calì, D'Amuri, Monteleone. Allenatore : Prelli

Arbitro: Balducci di Empoli

Assistenti: Mantella e Pignatelli di Livorno e Viareggio