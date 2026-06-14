Calciomercato | Cisano, è conferma per quattro: Prudente, Mantero, Caputo e Tomao

Varato il nuovo assetto dirigenziale e confermato mister Porcella in panchina, per il Cisano è arrivato il momento di pensare alla strutturazione della rosa per il prossimo campionato.
La prima tappa non può ch e essere rappresentata dalle conferme, promnte a coinvolgere l'intero scacchiere tattico biancoblu.
Nel cuore del reparto arretrato saranno ancora presenti Giacomo Prudente, classe 1988, e Andrea Mantero, leva 2005. In mezzo al campo continuerà la propria avventura al "Raimondo" anche Diego Caputo (1993), mentre il reparto offensivo potrà ancora contare sui guizzi di Luca Tomao (1991).