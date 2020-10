Calcio, Arenzano. Lettera aperta dei giocatori dopo il caso di Covid19: "Costretti a fare un passo indietro. Il lavoro è importante, non possiamo permetterci una seconda quarantena"

Già molti di noi in possesso di un attività in proprio hanno dovuto chiudere e quelli che invece lavorano come dipendenti hanno dovuto giustamente dare spiegazioni ai loro titolari. In questo contesto quindi oltre che la situazione di pericolo per la salute, emerge come non mai, il rischio di costringere troppe persone non facenti parte del gruppo Arenzano ad avere limitazioni della loro vita lavorativa, sociale e privata.