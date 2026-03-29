Torneo delle Regioni 2026. Under 15, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata. Liguria eliminata dopo la sconfitta con il Piemonte VdA

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La seconda giornata del Torneo delle Regioni Under 15 regala gol, spettacolo e i primi scossoni alle classifiche. Nel Girone A, la Lombardia compie il blitz contro la Campania e si prende la vetta, mentre nel Girone B Toscana e Calabria non si fanno male, rimanendo appaiate al comando. Eliminata invece la Liguria, sconfitta 2-0 dal Piemonte Valle VdA

Dominio assoluto nel Girone C per il Lazio, che cala il poker contro la Basilicata e vola a punteggio pieno con una differenza reti solidissima. Situazione simile nel Girone D, dove Friuli Venezia Giulia e Veneto continuano la loro marcia a braccetto in testa alla classifica. Infine, nel Girone E, il colpo di scena: la Puglia supera l'Emilia Romagna nello scontro diretto e si prende la vetta solitaria, mentre le Marche trovano un pronto riscatto.

Girone A

La Lombardia ribalta le gerarchie battendo la capolista Campania per 2-1 e volando in testa. Primo squillo per la Sicilia che supera di misura l'Abruzzo.



Risultati:

Abruzzo U15 - Sicilia U15: 0 - 1

Campania U15 - Lombardia U15: 1 - 2



Classifica:

Lombardia: 4 (DR +1)

Campania: 3 (DR 0)

Sicilia: 3 (DR 0)

Abruzzo: 1 (DR -1)





Girone B

Finisce in parità (1-1) lo scontro al vertice tra Calabria e Toscana, che rimangono a braccetto in cima alla classifica. Ne approfitta il Piemonte VdA, che rimette in corsa le proprie ambizioni superando la Liguria per 2-0. La partita si è decisa nel primo quarto d'ora con la doppietta di Donatien.





Risultati:

Calabria U15 - Toscana U15: 1 - 1

Piemonte VdA U15 - Liguria U15: 2 - 0





Classifica:

Toscana: 4 (DR +5)

Calabria: 4 (DR +1)

Piemonte VdA: 3 (DR -3)

Liguria: 0 (DR -3)





Girone C

Il Lazio si conferma una corazzata: 4-1 contro la Basilicata e vetta blindata a punteggio pieno. Un punto a testa, invece, tra Bolzano e Umbria che muovono la classifica con un pareggio a reti bianche.



Risultati:

Bolzano U15 - Umbria U15: 0 - 0

Basilicata U15 - Lazio U15: 1 - 4



Classifica:

Lazio: 6 (DR +10)

Basilicata: 3 (DR -2)

Umbria: 1 (DR -1)

Bolzano: 1 (DR -7)





Girone D

Volano Friuli Venezia Giulia e Veneto, entrambe a quota 6 punti. I friulani superano la Sardegna con un secco 2-0, mentre il Veneto cala il poker in una gara ricca di gol contro il Molise.



Risultati:

Molise U15 - Veneto U15: 2 - 4

Sardegna U15 - Friuli Venezia Giulia U15: 0 - 2



Classifica:

Friuli Venezia Giulia: 6 (DR +6)

Veneto: 6 (DR +3)

Sardegna: 0 (DR -3)

Molise: 0 (DR -6)



Girone E

Grande colpo della Puglia che vince lo scontro diretto contro l'Emilia Romagna (2-1) e si isola al primo posto. Le Marche si rialzano dalla pesante sconfitta dell'esordio calando un tris contro Trento.



Risultati:

Trento U15 - Marche U15: 0 - 3

Emilia Romagna U15 - Puglia U15: 1 - 2



Classifica Aggiornata:

Puglia: 6 (DR +2)

Emilia Romagna: 3 (DR +7)

Marche: 3 (DR -5)

Trento: 0 (DR -4)