Calcio | Prima Categoria A. Cengio e Andora provano a giocare di sponda

Eccellenza e Promozione sono ai box per la contemporanea partenza del Torneo delle Regioni, la Prima Categoria invece è pronta a scendere regolarmente in campo a una settimana dalla sosta pasquale.

La Virtus Sanremese, impegnata oggi a Cisano, ha ormai messo una seria ipoteca sul successo finale grazie alla vittoria sul Ventimiglia, un risultato che ha riaperto contemporaneamente anche la corsa ai playoff.

Proprio in quest’ottica, l’Andora cercherà di frenare il cammino dei frontalieri, facendo gioco di squadra con il Cengio per ridurre ulteriormente il distacco tra seconda e terza posizione: con almeno sette punti di margine, infatti, gli spareggi promozione verrebbero annullati.

Spicca inoltre il derby ingauno tra Albingaunia e San Filippo Neri, in programma alle 15:00 al “Riva”. Il quadro delle squadre savonesi si completa con le gare casalinghe di Quiliano & Valleggia e Borghetto, rispettivamente contro Golfodianese e Altarese, e con la trasferta del Dego sul campo del Camporosso.