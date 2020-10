Solo due reti, ma estremamente pesanti nell'economia dei primi due recuperi di Serie D.

Sia la Sanremese che il Pont Donnaz si sono imposti 1-0 rispettivamente sulla Lavagnese e sul Città di Varese (i valdostani addirittura in trasferta).

A determinare i risultati sono state le reti di Romano al 35' per i matuziani e Lauria (proprio ex biancoceleste) al 48' dal dischetto per il team di Verres.