Il comunicato:

L’Asd Cairese comunica che lunedì 2 novembre riprenderanno gli allenamenti presso gli impianti “L. Rizzo” e “C. Brin”. Le sedute si svolgeranno seguendo la modalità dell’allenamento individuale nel pieno rispetto dei protocolli federali.

La società ha optato per la ripresa perché reputa importante garantire ai ragazzi lo svolgimento dell’attività fisica ed è pronta a livello organizzativo, in quanto tra le prime a far ripartire gli allenamenti alla riapertura di giugno