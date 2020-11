Mini-Guida su Come Spiare un iPhone Con e Senza Jailbreak

Monitorare un iPhone a distanza può essere utile per i genitori per tenere sotto controllo le attività telefoniche e online dei figli minorenni, accertarsi che non chattino con sconosciuti sui social network e seguire i loro spostamenti grazie alla localizzazione GPS, al fine di tutelare la loro sicurezza.

Con apposite app spia iPhone è possibile ottenere l'accesso remoto a un dispositivo altrui e monitorare l'intera attività a distanza. È possibile spiare un iPhone sia con che senza jailbreak. In questa mini-guida vedremo, innanzitutto, in cosa consiste nello specifico il jailbreak e ti illustreremo come monitorare da remoto un dispositivo iOS con e senza jailbreaking. Che cos’è il jailbreak

Il jailbreaking è una procedura di sblocco che consente di rimuovere le restrizioni e le barriere di sicurezza imposte da Apple nei dispositivi iOS. Il più grande vantaggio del jailbreak è la possibilità di usare applicazioni di terze parti non disponibili nell’App Store di Apple, purché compatibili con la versione corrente del sistema operativo.

Eseguendo il jailbreak di iOS potrai spiare un iPhone a tutto tondo, sfruttando appieno tutte le funzionalità offerte dal programma spyware installato.

Come spiare un iPhone senza jailbreak

Il settore del family tracking si è evoluto e perfezionato nel tempo per andare incontro alle esigenze di un bacino d'utenza sempre più ampio. È ora possibile spiare un iPhone da remoto senza jailbreak.

Tra le spy app che permettono di monitorare un dispositivo iOS senza jailbreak ci sono mSpy, iKeyMonitor e MobiStealth. In pratica, questi programmi spyware offrono apposite versioni in grado di funzionare anche senza bisogno di effettuare il jailbreak sul device da monitorare, e consentono di controllare un iPhone a distanza senza dover installare alcunché sullo stesso.

Con le versioni “no jailbreak”, infatti, non occorre né accedere fisicamente, né installare alcunché né entrare in possesso del dispositivo da monitorare. Occorre solo assicurarsi che il telefono abbia il backup iCloud abilitato, opzione, questa, in genere attiva in modo automatico.

Per ottenere l'accesso remoto all’iPhone in questione occorre semplicemente effettuare l'autenticazione inserendo l’ID Apple e la password ad esso associati. Una volta effettuata l'autenticazione, dal proprio Pannello di Controllo sarà possibile monitorare le varie attività del telefono, leggere i messaggi di testo, consultare il registro delle chiamate, controllare la cronologia del browser, visionare il calendario e la lista dei contatti, ecc.

Può capitare, però, che senza jailbreak non sia possibile sfruttare appieno tutte le funzioni offerte dal programma spyware.

Come spiare un iPhone con jailbreak

Per spiare un iPhone con uno spyware in versione standard, occorre eseguire il jailbreak di iOS e installare l'app spia sul dispositivo da monitorare. Le versioni funzionanti con il jailbreak sono in genere più complete rispetto alle versioni “no jailbreak”. In linea di massima non ci sono differenze in termini di prezzo tra le due versioni.