Nel giro di sette giorni il Vado è passato da un opposto all'altro: dalla squadra disattenta in difesa e sterile in attacco vista contro il Derthona, alla prova tutta grinta e concretezza esibita in casa del Varese (piegato 2-0).

Un cambio di passo arrivato nel corso della settimana di allenamenti, come racconta nel post partita il difensore Matteo Gallotti: