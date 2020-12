Pallanuoto, Coppa Len. Esordio vincente per la Rari Nantes Savona, superati i tedeschi dell’O.S.C. Potsdam

Inizia con una vittoria la cavalcata della Rari Nantes Savona nelle Qualification Round II di Len Euro Cup. I biancorossi superano per 12 a 8 i tedeschi dell’O.S.C. Potsdam e volando al comando del girone in compagnia dei serbi del V.K. Radnicki.

I ragazzi di mister Angelini partono subito bene, chiudendo il primo quarto con il vantaggio di 2 reti. Anche nel secondo parziale il copione non cambia, i padroni di casa sono più preci sotto porta e arrivano all’intervallo con il risultato di 7 a 3.

Il terzo quarto è invece più equilibrato, ai tre centri savonesi, rispondono altrettanti goal da parte degli ospiti. Ma non basta per la squadra del tecnico Tchigir, perché anche il pareggio, questa volta per 2 a 2, dell’ultimo quarto lascia invariata la situazione, regalando alla Rari Nantes Savona il primo successo di questo secondo round.

RARI NANTES SAVONA (ITA) – O.S.C. POTSDAM (GER) 12 – 8

Parziali (4– 2) (3 – 1) (3 – 3) (2 – 2)

RARI NANTES SAVONA: Massaro, Patchaliev 3, Bertino, Maricone, Recagno, Rizzo 1, Urbinati, Bruni 1, Bragantini 2, Fondelli 1, Giovanetti 3, Caldieri 1, Da Rold.

Allenatore: Alberto Angelini.

O.S.C. POTSDAM: Thom, Huppe 1, Seifert, Costa, Gottfried, Tadin, Korbel florenz, Kuppers 6, Korbel Felix, Zech 1, Schulz, Eisenreich, Dortmann.

Allenatore: Alexander Tchigir.

Arbitri: Zsolt Marjay (Ungheria) e Arkadii Voevodin (Russia).

Delegato Len: Gadi Schwartz (Israele).

Spettatori: partita giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Nel 2° tempo Schulz (Potsdam); nel 3° tempo Maricone (Savona).