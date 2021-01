Calcio. L'Imperia affila le armi per il derby, in settimana sarà amichevole con la Primavera della Sampdoria

Settimana ricca con una amichevole di lusso per ASD Imperia che sfiderà la Sampdoria Primavera. L'appuntamento per i ragazzi di Lupo è fissato per giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 15, allo stadio 'Nino Ciccione'. La partita verrà disputata a porte chiuse, secondo Disposizioni Protocollo Covid-19 del 22.12.2020

Per i nerazzurri sarà un buon test (due tempi da 45 minuti ciascuno) in vista del derby di domenica. Mentre giovani blucerchiati non scendono in campo dal 3 ottobre, data di interruzione dei campionati Primavera. Mister Felice Tufano guida una rosa ricca di ottimi prospetti e, su tutti, spiccano il portiere Avogadri ed il centravanti Prelec, già nel giro della Prima Squadra di Claudio Ranieri.