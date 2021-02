4px tracking: come affidarsi al miglior tracciamento pacchi

Il periodo che abbiamo vissuto, causa la terribile pandemia del Coronavirus, ha lanciato sempre più il mondo dell’e-commerce che ha aumentato visibilmente tutto il proprio settore a livello di vendite. Questo anche grazie alle lunghe quarantene a cui tante persone nel globo terrestre sono state costrette a realizzare, per imposizione dei vari Governi cercando di fermare un virus ormai sempre più all’ordine del giorno.

Una situazione che sta in maniera leggere cominciando a migliorare ma non ancora normalizzata del tutto, visto che continuano in giro per il mondo e soprattutto in Italia le varie ordinanze da rispettare per cercare di non far circolare sempre di più il Covid-19.

In questa sezione intraprendiamo il viaggio di 4px tracking , uno dei migliori tracciamenti del pacco che avete spedito o che andrete a ricevere dall’altra parte del mondo.

La funzionalità del servizio

Questo servizio nasce nel lontano 2004 e con il passare del tempo una delle soluzioni sempre più convenienti per il fornitore di soluzioni e-commerce internazionali, insomma il migliore in tutta la Cina. Ancora oggi, dopo quasi un ventennio dalla sua nascita, 4xp tracking è uno dei leader di mercato nel settore nel Paese asiatico e conta ai propri servizi più di 1000 dipendenti con 50 sedi globali situate, oltre ad essere partner dei miglior e-commerce mondiali come Amazon o eBay. Insomma stiamo parlando di uno dei migliori servizi in assoluto e sempre più leader nel settore dell’e-commerce,

Ma come sono rintracciati i pacchi spediti tramite questo servizio? La prima cosa da dire è quella relativa al codice che avrete in possesso una volta ordinato il vostro pacco. Basterà quindi digitarlo nella barra di ricerca al centro della home page: in questo avrete tutte le informazioni che cercherete per verificare dove il pacco sarà in quel momento preciso.

Tempi di consegna

Un parte molto importante che andiamo a spiegarvi è sicuramente quella relativa ai tempi di consegna. Quanto tempo impiega un pacco ad arrivare a destinazione? Di solito l’ordine ad arrivare al magazzino ci mette un lasso ti tempo di qualche giorno. Attenzione ai costi che sono molto importanti e si dividono in tre parti: commissioni di inventario, commissioni di gestione e commissioni di consegna.

Per quanto riguarda l’Italia le consegne dei pacchi tramite 4px tracking vengono tutte eseguite attraverso TNT, UPS e FedEx. Da segnalare come questo servizio sia utile per tutti i venditori che vogliono esportare i propri prodotti in Cina, grazie a vari servizi di smistamento con vari vantaggi. Saranno vietate spedizioni dove il pacco andrà a contenere liquidi, armi, sostanze tossiche, sigarette o articoli pericolosi: tutti articoli che l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo vieta.

In conclusione possiamo evidenziare come questo servizio di tracciamento pacchi sia davvero tra i migliori del settore e offra tanta qualità: basterà un click nella home page sul tasto 'rintraccia un pacco con 4px' per avere a disposizione tutto quello che ti serve per capire dove il pacco ordinato è in quel preciso momento per avere le idee chiare al più possibile.