Calcio, Pro Savona. Il vicepresidente Marinelli sogna in grande: "Non avete mai visto un Savona come quello che verrà"

Ci ha pensato il vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli, a riscaldare questo gelido pomeriggio di metà febbraio.

Attraverso un post sui propri canali social, il dirigente biancoblu ha voluto comunicare in maniera chiara alla tifoseria le proprie intenzioni e quelle della società, annunciando un futuro più che roseo per il club di via Cadorna.

"Non sono particolarmente favorevole a proclami, a promesse, a dichiarazioni, ma una cosa ve la devo dire, stiamo lavorando 15 ore al giorno già per il prossimo anno e per quelli che ne seguiranno perché non sarà di certo una pandemia a fermare l’amore verso una città, verso un tifo, verso una passione...