Calcio, Serie D: già quattro gli anticipi ufficializzati, in campo Imperia, Sanremese e Lavagnese

Sono già quattro gli anticipi ufficializzati per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D.

Tre di essi, sabato 10 aprile, vedranno in campo le liguri, con Imperia, Sanremese e Lavagnese, mentre il quarto sarà indirettamente monitorato con attenzione dal Vado, dato che il Borgosesia riceverà la capolista Gozzano.

L'alto numero di anticipi è dovuto al turno infrasettimanale previsto per il 14 di aprile, permettendo così alle squadre di avere 24 ore di recupero in più in vista della 10° giornata di ritorno.

Gli anticipi delle ore 15:00

Bra - Lavagnese

Borgosesia - Gozzano

Pont Donnaz H.A.E. - Sanremese

Imperia - Fossano