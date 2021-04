Finale, completato il restyling del "campetto rosso" di via Dante: dopo il nuovo fondo ecco la recinzione

Dopo il rifacimento completo del fondo, compreso di tracciatura delle linee del campo da gioco, e la sistemazione dei canestri, con l'installazione delle recinzioni si è praticamente concluso il restyling del campo da basket di via Dante a Finale.

Il "campetto rosso", come conosciuto da generazioni intere di finalesi, importante area di gioco per i tanti giovani amanti della pallacanestro, nel corso degli anni era stato palcoscenico anche di "usi impropri che ne hanno accelerato la vetustà", spiega il sindaco Frascherelli, come ad esempio quello di pista per gli skateboard che ne hanno compromesso il fondo rendendolo del tutto insicuro per le povere caviglie di chi voleva esercitarsi in qualche lancio al canestro.

I lavori, cominciati circa un anno fa, dovrebbero concludersi definitivamente a brevissimo per restituire "un luogo da gioco dei nostri giovani finalesi (e non) rimesso all'onore del mondo e maggiormente sicuro" ha poi aggiunto il primo cittadino, spiegando come un ulteriore passaggio potrebbe essere fatto per garantirne una fruibilità sicura e corretta: "Ora l’intenzione è riuscire a darne una regolamentazione, con apertura al mattino e chiusura la sera. Semplici regole e buona educazione".

A queste però potrebbe aggiungersi una novità assoluta per quest'area all'aperto: "Vogliamo ragionare anche con la Polisportiva del Finale su come poter collaborare per la gestione dell'area - aggiunge il vicesindaco con delega agli Impianti Sportivi, Andrea Guzzi - e se ci sarà la possibilità di coniugare la continua fruibilità del campo da parte di chiunque e anche la possibilità di praticare questo sport outdoor per i tesserati delle diverse associazioni".

La strada scelta potrebbe essere quella dell'allargare la convenzione per la gestione delle diverse strutture sportive al "campetto rosso": "Tra oggi (venerdì 9 aprile, ndr) e domani la ditta dovrebbe terminare i lavori, dalla prossima settimana ragioneremo con la Polisportiva per regolamentare l'area a tutti gli effetti".