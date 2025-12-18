 / Basket

Basket, U15 Femminile: la Cestistica Savonese senza ostacoli, Polysport Lavagna superata 73-44 (VIDEO)

Prosegue a punteggio pieno il cammino della U15 Femminile della Cestistica Savonese, che conquista la quarta vittoria consecutiva imponendosi con autorità sulla Polysport Lavagna per 73-44, confermando il primato solitario in classifica.

L’avvio di gara vede le biancoverdi un po’ sottotono: nei primi due quarti il ritmo non è quello abituale e l’attacco fatica a trovare continuità, complice anche una percentuale non brillante dalla linea dei tiri liberi. Nonostante ciò, Savona riesce comunque a mantenere il controllo del match grazie a una buona applicazione difensiva.

Dopo l’intervallo lungo cambia nettamente l’inerzia della partita. Le savonesi rientrano in campo con maggiore intensità, alzano il ritmo e trovano soluzioni più efficaci in fase offensiva, scavando progressivamente il solco decisivo. La differenza di energia e qualità emerge con chiarezza, fino al +29 finale.

Prestazione complessivamente positiva per tutto il gruppo, con Ranno assoluta protagonista e top scorer dell’incontro, ben supportata da un contributo corale che testimonia la solidità della squadra.

