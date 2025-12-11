Basket, U17 Gold: la Cestistica Savonese supera Nervi e consolida il secondo posto (VIDEO)

La Cestistica Savonese firma una prova di grande solidità e supera con decisione l’Ardita Nervi, imponendosi 83-53 in una sfida che conferma la crescita costante del gruppo guidato da coach Valle. Un successo importante, che consolida il secondo posto in classifica con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte.

L’avvio di gara è stato poco brillante da entrambe le parti. I biancoverdi hanno mantenuto il controllo del punteggio senza tuttavia riuscire a dare lo strappo decisivo. Errori in serie, sia in attacco sia in difesa, hanno più volte permesso agli avversari di rientrare con mini-parziali generati soprattutto da conclusioni affrettate e imprecisioni al tiro. Le occasioni sprecate si sono spesso trasformate in contropiedi subiti e canestri evitabili, impedendo alla Cestistica di allungare già nei primi due quarti.

Dopo l’intervallo lungo, però, l’inerzia della partita cambia radicalmente. La squadra alza il ritmo, trova maggiore attenzione difensiva e soprattutto ritrova una coralità di gioco che rappresenta il marchio di fabbrica del gruppo. Spariscono gli individualismi, cresce la condivisione del pallone e ne beneficiano sia la qualità delle letture sia l’efficacia delle giocate. Il terzo e quarto periodo scorrono così nel segno di una Cestistica più convinta, più precisa e capace di aumentare progressivamente il divario fino al +30 finale.

Molto positiva la prestazione collettiva, con rotazioni ampie e un contributo concreto da parte di tutti gli effettivi. Titolari e subentrati hanno garantito energia, disciplina e continuità, elementi fondamentali per consolidare un percorso di crescita che appare sempre più evidente.

Da evidenziare anche alcune prove individuali di rilievo.

Riccardo Sogno è stato ancora una volta il principale trascinatore, chiudendo con 32 punti e una leadership tecnica che ha guidato la squadra nei momenti chiave.

Giacomo Pescetto ha offerto una prestazione da autentico specialista, realizzando tre triple – tutte con il curioso aiuto del tabellone – per un totale di 17 punti.

Ottima anche la gara di Alesio Gjergjndreaj, autore di 22 punti e molto presente su entrambi i lati del campo, sebbene con qualche errore di troppo nelle conclusioni da sotto.



Risultato finale

Cestistica SV – Ardita Nervi 83-53



Tabellino Cestistica SV

Sogno 32

Gjergjndreaj 22

Pescetto 17

Oliveri 8

Vallarino 3

Truddaiu 1

Conte

Canepa

Camoirano

Orsolini

Lika

Grillone

All.: Valle – Napoli