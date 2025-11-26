Basket, a Loano arriva la Serie A: il 28 novembre l'allenamento del Derthona al PalaGarassini

L'ASD Basket Loano E. Garassini annuncia un evento straordinario, frutto della recente affiliazione al "Progetto Open" di Derthona Basket.

"Questo progetto, mirato allo sviluppo e alla crescita strutturale della società loanese, porta in Liguria un appuntamento sportivo di altissimo livello - spiegano dal club loanese - Siamo entusiasti di comunicare che, dopo molti anni, la Serie A torna a Loano! I 'Leoni' del Derthona Basket (attualmente tra le prime quattro forze del campionato di Lega Serie A) saranno ospiti d'onore della società loanese per una sessione di allenamento aperta al pubblico".

L'appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre presso il Palazzetto dello Sport E. Garassini, in Via Matteotti a Loano. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sarà possibile assistere all'allenamento della Prima Squadra di coach Mario Fioretti: "Un'occasione unica - sottolineano dal Basket Loano - per vedere da vicino i protagonisti della massima serie".

A seguire, alle ore 20:45, il Palazzetto ospiterà la partita del campionato DR2 che vedrà in campo la Prima Squadra loanese contro l'Ospedaletti.

"L'ASD Basket Loano E. Garassini invita tutta la cittadinanza, gli appassionati e i tifosi a partecipare numerosi a questa giornata speciale, un momento di grande visibilità e stimolo per tutto il movimento cestistico locale - fanno sapere dal sodalizio loanese - Vi aspettiamo!".