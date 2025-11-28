 / Basket

Basket | 28 novembre 2025, 09:16

Basket, Cestistica Savonese. Capitan Truddaiu trascina l'Under 17 maschile, vittoria al fotofinish contro Pegli

Basket, Cestistica Savonese. Capitan Truddaiu trascina l'Under 17 maschile, vittoria al fotofinish contro Pegli

Successo al cardiopalma per l’U17 Gold Maschile della Cestistica Savonese, capace di imporsi di misura sul parquet del PalaSharkers contro Basket Pegli, chiudendo la sfida sul 77-78.

Il confronto è stato combattuto e caratterizzato da grande fisicità. La formazione biancoverde ha alternato fasi di ottima qualità a momenti più confusi, nei quali alcune ingenuità hanno complicato una gara che sembrava saldamente indirizzata. Dopo aver toccato il +14, gli ospiti hanno gestito con poca lucidità il margine, costringendo coach Valle a fermare il gioco con due timeout consecutivi quando Pegli è risalita fino a soli due punti di ritardo.

Nella ripresa i padroni di casa sono riusciti più volte ad agguantare la parità, sfruttando le troppe palle perse dagli ospiti, una transizione poco pulita e alcuni falli evitabili commessi nei momenti più critici. Una direzione arbitrale non sempre lineare ha ulteriormente aumentato la tensione in campo, rendendo il match ancor più complesso.

Nonostante le difficoltà, i biancoverdi hanno avuto il merito di mantenere sangue freddo negli ultimi possessi. Grazie a un paio di iniziative individuali di grande peso, sono riusciti a tornare avanti nel punteggio. Il canestro di Pegli a un secondo dalla fine non è stato sufficiente a cambiare l’esito dell’incontro, che si è concluso 77-78.

Da evidenziare la prova eccellente del capitano Davide Truddaiu, finalmente protagonista con giocate decisive e punti fondamentali nei momenti più delicati. Molto solida anche la performance del sempre affidabile Riccardo Sogno, costante e determinante come in tutto il suo campionato.

Una vittoria di grande valore per il gruppo, che sale a 3 successi e 2 sconfitte, mostrando progressi, personalità e capacità di gestire finali tirati.

BASKET PEGLI – CESTISTICA SV: 77-78

TABELLINO
Sogno 28
Gjergjndreaj 19
Truddaiu 15
Bertolotto 8
Pescetto 6
Oliveri 2
Grillone
Conterno
Lika
Camoirano
Pellegrin

All. Valle – Ranno

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium