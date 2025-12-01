Basket, Under 15 femminile. La Cestistica Savonese contro Pegli, vittoria per 87-35

Travolgente vittoria per l’Under 15 Femminile della Cestistica Savonese, che al PalaPagnini supera con grande autorità Basket Pegli per 87-35. Le biancoverdi partono con intensità, costruendo buone soluzioni offensive nonostante qualche errore di troppo al tiro. Pegli rimane inizialmente in partita grazie a due triple e un tiro libero, ma la Cestistica controlla il ritmo e chiude il primo quarto avanti 17-7.

Nel secondo periodo la formazione guidata da coach Ilaria Napoli aumenta ulteriormente la pressione, alzando i ritmi e trovando molti canestri in transizione. L’allungo è netto e le savonesi vanno al riposo sul 35-13. Al rientro in campo l’inerzia non cambia: il terzo quarto è un monologo, con 31 punti realizzati e il vantaggio che si amplia fino al 66-25, chiudendo virtualmente il match.

Nell’ultimo periodo tutte le giocatrici trovano spazio, mantenendo intensità, attenzione e spirito di squadra fino alla sirena. Da evidenziare le prove di Serena Ranno, autrice di 41 punti e 10 assist, e di Alice Lineo, che chiude con 23 punti e 13 rimbalzi. Una prestazione convincente e solida che permette alla Cestistica Savonese di consolidare il primo posto in classifica in solitaria.



CESTISTICA SAVONESE – BASKET PEGLI 87-35

Tabellino:

Ranno 41, Lineo 23, Mustacchio 13, Rosti 6, Dagna 2, Ganora 2, Ammatuna, Gavazza.

All. Napoli – Ranno