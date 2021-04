Calcio, Eccellenza. Franco Gargiulo sblocca l'Albenga, un buon Pietra si arrende di misura

ALBENGA - PIETRA LIGURE 1-0 (77' F. Gargiulo)

49' finisce qua! L'Albenga batte 1-0 il Pietra

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Pisano si gioca il tutto per tutto. Francesco Insolito rileva Pili

43' Palo di Balleri! Albenga a un passo dal raddoppio!

38' Castiglione torna in panchina, Pisano lancia Caneva

36' Grandoni rinforza gli ormeggi. Dentro Calcagno per Lupo

35' ammonito Farinazzo

32' ALBENGA IN VANTAGGIO! FRANCO GARGIULO! L'ATTACCANTE ARGENTINO SI FA PARARE IL RIGORE DA PASTORINO, MA DI TESTA RIBADISCE IN PORTA

30' Cocito sfiora di testa il vantaggio! Albenga a centimetri dal vantaggio!

28' Balleri per Lupo, tocco di fino che costringe Pastorino alla deviazione in angolo

27' Grandoni ha tolto un Gargiulo particolarmente nervoso e a rischio espulsione, faccia a faccia deciso con mister Grandoni a bordo campo. Il difensore è uscito dal campo raggiungendo gli spogliatoi.

26' Cocito e Graziani in campo per Gargiulo e Insolito

23' Rignanese fermato in off-side, l'appoggio in porta non trova sostanza

21' Franco Gargiulo rileva Buonocore, Albenga con il 4-4-2

20' Lupo prova a scuotere un Albenga poco brillante, destro alto di un metro

17' giallo anche per Gargiulo, mentre Pisano cambia Basso con Balla

15' stop e tiro per Rignanese. Bel gesto tecnico, ma conclusione centrale

14' ammonito Costantini

12' primo cambio per il Pietra. Pisano richiama Caputo per Farinazzo

9' Balleri si libera a destra, palla in mezzo per il destro di prima intenzione di Figone. Praino si immola e salva la porta pietrese

7' E' Insolito ad avere problemi fisici. L'attaccante prova comunque a stringere i denti

5' ammonito anche Basso

4' l'Albenga passa al 4-3-3. Lupo punta centrale, Balleri e Insolito esterni

1' subito un colpo di testa di Garbini, la palla viene controllata con lo sguardo da Pastorino terminare sul fondo

1' si riparte!

Secondo tempo

45' il primo tempo si chiude con due conclusioni inefficaci di Szerdi e Rignanese. Squadre negli spogliatoi

41' doppio grande intervento di Pili, prima su Insolito e poi su Lupo

40' fermato Lupo in posizione irregolare. L'attaccante si stava invocando verso Pastorino.

37' si scalda Franco Gargiulo. Possibile qualche problema per gli attaccanti bianconeri

28' ammonito Caputo. Primo giallo per il Pietra

24' buon momento per il Pietra. Roda sollecita nuovamente Gianrossi alla parata

22' sfonda Basso a destra per il Pietra, cross troppo alto per Rignanese. Pochi secondi più tardi colpo di testa centrale di Castiglione

20' Costantini dai venti metri, destro secco ma di un paio di metri alla destra di Pastorino

18' in questa fase l'Albenga prova ad alzare Il baricentro. Sollecitata particolarmente la fascia destra con Balleri.

11' risponde l'Albenga con Garbini! Colpo di testa da pochi passi alto. Poteva far meglio il centrale ingauno

8' Roda tenta il jolly dalla distanza, sfera lontana dai pali di Gianrossi

3' L'azione dalla bandierina non sortisce effetto. Ripartono i padroni di casa

2' ritmi subito altissimi! Battuello va a terra, ma Laganaro lascia giustamente proseguire, Castiglione si invola sulla destra, ma la difesa ingauna spazza in angolo

1' si parte!

Primo tempo

Albenga: Gianrossi, Gaggero, J. Garbini, Gargiulo, Balleri, Buonocore, Costantini, Figone, Brignone, Insolito, Lupo.

A disposizione: Scalvini, Barisone, Vignola, Gaglioti, F. Gargiulo, Jebbar, Cocito, Graziani, Calcagno.

Allenatore: Grandoni

Pietra Ligure: Pastorino, Basso, Pili, Praino, Szerdi, Castiglione, Rignanese, Roda, Caputo, Gambetta, Battuello.

A disposizione: Ferro, Wallingre, Farinazzo, Halaj, Angirillo, Giubilaro, Caneva, Balla, F. Insolito.

Allenatore: Pisano

Arbitro: Laganaro di Genova

Assistenti: Verni e Poggi di Genova