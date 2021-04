Calcio, Serie D. Un terzo del programma non si disputerà oggi, 30° giornata importante sia in coda che in vetta

Anche oggi il programma della Serie D, tra posticipi e rinvii dovuti al Covid, risulterà particolarmente compresso, tolta Folgore Caratese - Vado, saranno infatti solo sei gli incontri in programma.

L'altra ponentina in campo sarà la Sanremese, con l'obietto a Caronno di centrare un risultato utile nello scontro diretto con vista playoff.

Spareggi che vedono il primo accesso al quinto posto, al momento occupato dal Sestri Levante: dai corsari è attesa una pronta reazione di fronte al Legnano, dopo la maxi rimonta subìta mercoledì scorso al "Chittolina" di Vado Ligure.

Rimanendo negli scontri di prima fascia, ultima chiamata per il Bra per rientrare in corsa del primato, complice lo scontro diretto con la capolista Castellanzese, mentre il Pont Donnaz ospiterà l'Arconatese.

Rivolgendo lo sguardo alla coda, invece, Borgosesia - Saluzzo avrà un peso specifico altissimo negli sviluppi dei bassifondi; torna invece in campo il Varese, pronto a ricevere all'"Ossola" la Lavagnese.

Rinviate causa Covid19 Derthona - Gozzano e Imperia - Casale, posticipata invece a giovedì Chieri - Fossano.

Livescore dalle 15:00 su Svsport.it