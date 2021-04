Calcio. Vado, ora serve un cambio di passo anche in trasferta: alle 15.00 i rossoblu sfidano la Folgore Caratese

La clamorosa rimonta nel turno infrasettimanale contro il Sestri Levante (da 0-3 a 4-3) ha riportato entusiasmo e qualche certezza in più in casa Vado, nonostante la strada per evitare la retrocessione sia ancora irta di ostacoli.

Continuità diventa la parola chiave da qui al termine della stagione: un singolo exploit non è assolutamente sufficiente ad invertire la rotta, specie in un girone A molto equilibrato in cui la quota salvezza (diretta) sembra ormai aggirarsi intorno ai 42-44 punti.

In attesa che la LND si pronunci definitivamente per ciò che riguarda numero di retrocessioni e format playout, i rossoblu hanno l'obbligo di cambiare passo anche lontano dal "Chittolina": la sola vittoria di Borgosesia nelle ultime dodici trasferte rappresenta un bottino troppo magro, da cercare di arricchire già questo pomeriggio, quando Taddei e compagni faranno visita alla Folgore Caratese di mister Longo, in lotta per un piazzamento playoff.

Quasi certa la conferma del 3-5-2: Lipani, Tissone e Strumbo agiranno davanti a Luppi, mentre a centrocampo possibile che scali Bernardini nel ruolo di mezz'ala, con il ritrovato Saccà esterno destro. In avanti ancora Sbarbati, pronto a far coppia con uno tra Pedalino e D'Antoni.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, webcronaca diretta su Svsport.it