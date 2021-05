Calcio. Andrea Cambiaso vola in Serie A con l'Empoli, il finalese Barberis decide Monza - Lecce e i brianzoli si riavvicinano al secondo posto

E' stato un pomeriggio dove due grandi ex protagonisti del calcio dilettantistico ponentino si sono tolti soddisfazioni importanti all'interno del campionato cadetto.

Il colpo grosso lo ha messo a segno l'Empoli che, battendo 4-0 il Cosenza, ha centrato matematicamente la promozione in Serie A: una scalata verticale per Andrea Cambiaso, l'ex centrocampista di Savona e Albissola che, solo fino a pochi anni fa militava nel campionato di Eccellenza.

La svolta, dopo la promozione in Serie C con l'Albissola e l'esperienza al Savona, è arrivata con l'approdo all'Alessandria e l'inaspettato cambio di ruolo da centrocampista centrale a esterno o "quinto" come sono stati recentemente chiamati.

Qui è arrivato il cambio di marcia, superando anche un importante infortunio al ginocchio, tanto da attrarre le attenzioni di una società lungimirante come l'Empoli, con cui ha raccolto cinque presenze nell'arco del campionato.

Chi potrebbe far compagnia all'Empoli è un Monza che, fino a poche settimane fa sembrava tagliato fuori dalla corsa per il secondo posto. La squadra di Brocchi ha però trovato ritmo una volta svuotata l'infermeria, superando nello scontro diretto il Lecce con la rete del finalese Barberis. I brianzoli hanno agganciato proprio i salentini, seppur al secondo posto, con due punti di vantaggio sulle inseguitrici, ci sia la Salernitana, attesa domenica proprio dallo scontro diretto con la capolista toscana.