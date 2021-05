Calcio. Vi ricordate Campioni il Sogno? Anche la nostra provincia avrà la squadra-reality grazie al White Rabbit United

Da alcuni giorni il mondo calcistico vadese è attraversato da diversi sussulti.

Oltre alla rottura tra il Vado F.C. e la Vadese, con gli azzurrogranata non più presenti al Chittolina per le gare interne, i tam tam hanno coinvolto anche un altro club del comprensorio: il White Rabbit United, guidato dal presidente Andrea Rocca.

Su Facebook è apparsa anche la pagina dedicata alla società che, si legge, prenderà parte al prossimo campionato di Seconda Categoria, ripercorrendo le orme di una trasmissione iconica andata in onda dal 2004 al 2006: "Campioni il sogno".

Già, perchè in un post pubblicato al termine della scorsa settimana, sono state aperte le candidature per entrare a far parte della squadra, coinvolta in una sorta di autentico Reality Show:

"Ricerchiamo giocatori per affrontare un'onesta Seconda Categoria nel Campionato Figc della Provincia di Savona...disposti a prender parte al REALITY SHOW "Follow the White Rabbit.

Un giorno a Settimana (il mercoledì presumibilmente) due calciatori a rotazione dovranno partecipare alle puntate in Studio per la disamina dell'accaduto nel fine settimana precedente (una sorta di 90' minuto). Durante TUTTI gli allenamenti a rotazione, i calciatori saranno sottoposti ad interviste e contenuti del Reality Show, confrontandosi con "le Conigliette" intervistatrici.

Teniamo a far presente che la vita privata di ciascun calciatore potrebbe subire contraccolpi anche significativi".

Questo l'annuncio che ha creato parecchio scalpore, anche nelle società vicine a causa di alune proposte arrivate a giocatori di categoria superiore.

Il teatro delle gare interne e degli allenamenti? Proprio lo stadio Chittolina. A telecamere accese, naturalmente...