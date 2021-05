Calcio, Serie D. Gli squalificati e i diffidati di questa settimana, tre turni a Rossini

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 15/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (SALUZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

KANTEH LAMIN (HSL DERTHONA)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOGLIO VALERIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CHESSA MARIO (CASTELLANZESE 1921)

PIETRO (CASTELLANZESE 1921)

EMILIANO SAMUELE (HSL DERTHONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROMEO PAOLO FRANCESCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

MANASIEV ZDRAVKO (HSL DERTHONA)

MAZZAFERA FABIO (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALTARELLI MIRKO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

BARALE PIETRO (SALUZZO)

GARE DEL 16/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 GOZZANO S.S.D.AR.L.

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, che rivolgeva espressioni irriguardose e offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

ROSSINI JONATHAN (LAVAGNESE 1919)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALOIA ALESSANDRO (BORGOSESIA CALCIO)

Per avere, a gioco fermo ed in reazione a un fallo subito. colpito un calciatore avversario con un calcio ad una coscia.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALOIA ALESSANDRO (BORGOSESIA CALCIO)

BAIARDI GIACOMO (BORGOSESIA CALCIO)

GERBINO THOMAS (CALCIO CHIERI 1955)

DEROSA DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

BELLOCCHIO ANDREA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CONFALONIERI EDOARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

BERETTA ROBERTO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LAZZARETTI JONATHAN (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DI LERNIA MARCO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MZOUGHI MOHAMED (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

OTELE NNANGA HERVE MAGL. (CITTA DI VARESE)

DI STEFANO DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)