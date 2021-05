Calcio, Bragno. Gerundo riparte dalle conferme di Di Martino, Guerra, Osman e Bozzo

Mario Gerundo aveva promesso di presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione con un Bragno competitivo e le prime conferme sembrano avvalorare le intenzioni dell'allenatore. Il processo di strutturazione dell'organico non sarà breve, ma i primi punti di riferimento fan sì che l'allenatore biancoverde possa guardare alla campagna di mercato con ottimismo:

“Sono contento – esordisce Gerundo – perchè partiamo da conferme importanti come quelle di Di Martino, Guerra, Osman e Bozzo. Da qui dovrà essere ampliato l'organico, partendo magari dai ragazzi interessanti della Cairese che vorremmo anch'essi confermare. Auguro ai gialloblu di andare in Serie D, per poter avere una collaborazione ancora più stretta. Qualche mio ex giocatore nel mirino? Diciamo che qualche pallino c'è, ma sostanzialmente puntiamo a rinnovare la spina dorsale della squadra con un portiere giovane, un difensore e un centrocampista, entrambi centrali, e una punta. L'obiettivo è rimanere stabilmente nella parte alta della classifica, seppur troveremo tante squadre ben attrezzate”.