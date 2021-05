Calcio, Finale. Per il match decisivo con la Sestrese arriva anche il supporto speciale da parte del sindaco Frascherelli

Mancano poco più di 24 ore alla partita di ritorno tra il Finale e la Sestrese.

I giallorossi di Pietro Buttu hanno gettato domenica scorsa le basi migliori in vista del match di ritorno dei quarti di finale, battendo a domicilio i verdestellati di Schiazza, ma il pronostico sul passaggio del turno resta ampiamente incerto grazie alle qualità dei genovesi.

Il clima della truppa si conferma però alto, ma un in bocca al lupo particolare è arrivato ieri pomeriggio, con la visita al "Felice Borel" di Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure.

I complimenti per il percorso intrapreso in questo campionato atipico non sono mancati, uniti ovviamente al forte sostegno in vista della sfida di domani pomeriggio.