Calcio. Sarà la Odemat Sport Service di Edoardo Ermacora ad affiancare la Baia Alassio. Il ds Panuccio: "Persone oculate, ma con cui nutrire ambizioni"

La notizia del possibile affiancamento alla Baia Alassio di Evaristo Beccalossi, ha creato particolare interesse negli ultimi giorni attorno al club giallonero.

Le indiscrezioni al riguardo si sono rincorse con particolare frequenza nell'ultima settimana, ma a fare ordine ci ha pensato il direttore sportivo Marcello Panuccio.







Direttore, in primis com'è nata questa collaborazione?

“Evaristo ha sempre voluto bene ad Alassio e quando abbiamo avuto modo di conoscerci è nata dal primo momento una forte empatia sportiva e umana. Dare il via a un percorso è stata solo una logica conseguenza”.







Si parte con il camp.

“Esatto e ho potuto apprezzare una diversa mentalità di approccio al lavoro. Anche solo le richieste che mi sono state poste in questi mesi nello stilare diversi report illustrativi o di aree che ritenessi di potenziale sviluppo logistico e sportivo fanno capire una metodologia ambiziosa e differente. Tutto questo ha portato ad avere una visione tecnica univoca tra il sottoscritto, Evaristo, Edoardo ed altre figure specifiche”.







Tra i partner appare chiaro il nome della Odemat.

“Esatto la Odemat Sport Service di Milano del presidente Edoardo Ermacora, specializzata nello scouting giovanile e all'organizzazione di eventi sportivi”.







Alcuni rumor svelano l'intenzione di organizzare un importante torneo internazionale.

“E' vero, l'idea di poter organizzare un torneo di livello al Ferrando è allo studio. Serviranno però tempo e ragionamenti opportuni su come organizzare la cosa”.







Si parla anche di ambizioni sportive relative alla Prima Squadra di alto profilo.

“Ripeto. Si dà il via a un percorso focalizzandoci sui giovani. Il nostro vivaio è sceso a 100 tesserati, ma contiamo di tornare sui numeri pre pandemia, a stretto giro di posta, raddoppiando le attuali affiliazioni e inserendo tecnici di alto livello. Detto questo non escludiamo, anche a livello di Prima Squadra, di avere un programma ambizioso”.







Però per un Settore Giovanile importante è necessario uno sbocco di alto profilo.

“E' chiaro, ma sia Ermacora che Beccalossi sono persone oculate. Per intraprendere un percorso duraturo, stabile e fruttuoso è necessario costruire delle fondamenta solide e non castelli di sabbia portati via dalla prima onda”.