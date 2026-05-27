Calcio | Virtus Don Bosco, Pusceddu inquadra la finale playout "Dinamo Apparizione forte, ma dobbiamo far valere il fattore campo"

La possibilità di giocarsi il ritorno con due risultati utili su tre, nella finale di ritorno playout, è sfumata in extremis per la Virtus Don Bosco.

La Dinamo Apparizione ha infatti trovato il gol del 2-1 al 96’, al termine di una gara che ha lasciato anche qualche recriminazione ai nerazzurri.

A sottolinearlo è stato il tecnico Gianfranco Pusceddu, pronto a guardare comunque con fiducia alla sfida di ritorno in programma domenica prossima.

“Dispiace perché poco prima del loro gol c’è stato un episodio in area che poteva essere valutato diversamente, ma l’arbitro non se l’è sentita di concedere il rigore.

Al di là di questo, sono soddisfatto della prestazione: i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Dopo lo svantaggio arrivato nel finale di primo tempo, hanno reagito subito trovando il pareggio con Perrone, dimostrando carattere e personalità.

Adesso al ritorno ci basterà vincere per centrare la salvezza. Giocheremo in casa e dovremo sfruttare anche questo fattore, pur nel rispetto di un avversario che si è dimostrato molto forte”.